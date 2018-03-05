В Запорожье мужчина решил пристрелить своего соседа
Стрельба произошла внезапно и без видимых причин
В Запорожье мужчина без видимой причины открыл стрельбу по своему соседу, который чудом успел спрятаться от выстрелов.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, инцидент произошел в Шевченковском районе города.
"У ворот домовладения по улице Печатной в Запорожье (подозреваемый – Ред.) беспричинно выстрелил в сторону мужчины, который находился на территории указанного домовладения", – говорится в сообщении.
В свою очередь, человек, который подвергся атаке, успел скрыться, а нападавший произвел еще несколько выстрелов. Жертва покушения отделалась испугом.
Нападавший был задержан по статье "хулиганство с применением с применением огнестрельного оружия". Суд отправил подозреваемого под арест.
Напомним, ранее мы писали о происшествии в одном из кафе Коростеня, где посетители устроили драку со стрельбой. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм.
Также недавно звучали выстрелы и в Киеве: произошла массовая драка в салоне троллейбуса №37 между пассажирами и якобы контролерами. Трое мужчин, от которых разило спиртным, зашли в троллейбус и начали проверять билеты. По словам очевидцев, люди, представившиеся контролерами, начали жестоко избивать ногами одного из пассажиров.
Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье мужчина решил пристрелить своего соседа". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"