В Запорожье мужчина решил пристрелить своего соседа

Стрельба произошла внезапно и без видимых причин

В Запорожье мужчина без видимой причины открыл стрельбу по своему соседу, который чудом успел спрятаться от выстрелов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, инцидент произошел в Шевченковском районе города.

"У ворот домовладения по улице Печатной в Запорожье (подозреваемый – Ред.) беспричинно выстрелил в сторону мужчины, который находился на территории указанного домовладения", – говорится в сообщении.

В свою очередь, человек, который подвергся атаке, успел скрыться, а нападавший произвел еще несколько выстрелов. Жертва покушения отделалась испугом.

Нападавший был задержан по статье "хулиганство с применением с применением огнестрельного оружия". Суд отправил подозреваемого под арест.

Напомним, ранее мы писали о происшествии в одном из кафе Коростеня, где посетители устроили драку со стрельбой. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм.

Также недавно звучали выстрелы и в Киеве: произошла массовая драка в салоне троллейбуса №37 между пассажирами и якобы контролерами. Трое мужчин, от которых разило спиртным, зашли в троллейбус и начали проверять билеты. По словам очевидцев, люди, представившиеся контролерами, начали жестоко избивать ногами одного из пассажиров.