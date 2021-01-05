В Запорожье мужчина с бревном и камнями атаковал отделение полиции (фото)

Как оказалось, дебошир был пьян

В Запорожье местный житель в состоянии алкогольного опьянения бросал камни в окна Заводского отделения полиции, он также повредил капот служебного автомобиля. Хулигана заметили по камерам наблюдения сотрудники полиции.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 4 января поздно вечером на улице Посадочной. Нетрезвый мужчина пришел под полицейское учреждение и начал швырять камни в стекла. Потом он взял бревно и бросил его на капот служебного авто, которое стояло под зданием.

Кроме того, мужчина матерился и не реагировал на замечания. Полицейские задержали и установили личность нарушителя. Им оказался житель Запорожья, 1986 года рождения.

Теперь ему грозит штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе в отделение полиции ворвался иностранец и требовал его застрелить. Правоохранители разоружили и утихомирили мужчину.

Также напомним, в Харькове мужчина устроил кровавый дебош. Подозреваемый оказался ранее судимым и сознался в преступлении.

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