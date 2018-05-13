В Запорожье мужчина убил собутыльника и пытался сбежать на Донбасс

Пограничники задержали мужчину, котрый 9 мая в Запорожье убил своего собутыльника. Преступник пытался пешком, в обход блокпостов, пересечь линию разграничения и скрыться от наказания на оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

"9 мая 45-летний житель Запорожской области совместно со своей кумой и знакомым вместе употребляли алкоголь. Во время бытовой ссоры мужчина нанес потерпевшему многочисленные колото-резаные раны. Утром, заметив, что раненый умер, нападающий вместе с родственницей скрылись. Доехав до Харькова, беглецы узнали, что их разыскивает полиция, поэтому женщина испугалась и решила вернуться домой. Далее злоумышленник уехал на автобусе в Курахово, а оттуда пешком планировал попасть на оккупированную территорию. Мужчину задержали пограничники возле с. Тарамчук. Он в обход блокпостов направлялся в Березово", – говорится в сообщении.

На данный момент мужчина находится в Марьинском отделении полиции. Его привлекут к ответственности по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

А в Мелитополе сотрудники полиции из группы быстрого реагирования задержали мужчину, который чуть не убил своего знакомого.

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