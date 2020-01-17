В Запорожье мужчина в кафе ударил девушку кулаком в лицо: видео

Фото: sled.net.ua

В Запорожье мужчина прямо в кафе нанес жестокий ударил в лицо девушке за соседним столиком.

Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения, и ролик опубликовали в социальных сетях.

На кадрах съемки можно увидеть, что мужчина сидел в заведении со своей спутницей, а рядом находились две девушки, одна из которых что-то мимоходом сказала мужчине. Тот сразу же начал собираться и в процессе сборов бросил в девушку салфеткой.

Посетительница, в свою очередь, ответила тем же – вернула, бросив ее в мужчину. На такие действия тот отреагировал агрессивно: подошел к "обидчице" и нанес ей страшный удар в лицо.

Пострадавшая от сильного удара повалилась на сидение, а за подругу начали заступаться подруги. При этом ни другие посетители, ни персонал кафе на инцидент никак не отреагировали – мужчина просто собрался и ушел вместе со своей спутницей.

Помочь опознать обидчика девушки пользователей соцсетей уже попросили ее знакомые.

Напомним, не так давно в Житомирской области учительница иностранного языка во время урока ударила ученика второго класса – женщина предстанет перед судом.

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