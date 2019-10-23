В Запорожье мужчина вынудил свою девушку раздеться прямо посреди улицы: видео

В Запорожье мужчина во время ссоры вынудил свою девушку раздеться прямо посреди улицы. Очевидцы рассказали, что он упрекнул женщину в том, что она не достойна его подарков. В частности, джинсов, которые были на ней надеты. Слова молодого человека настолько допекли девушку, что она сняла их и ушла, как была.

Ранее в Киеве мужчина набросился с ножом на женщину, когда она приехала поздравить их общего ребенка с днем ​​рождения. ЧП произошло на улице Закревского в Деснянском районе столицы.

Также мы писали о том, как патрульные полицейские в столице задержали мужчину, который пытался убить бывшую жену.

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"По спецлинии 102 поступило сообщение о ранении женщины на улице Якова Качуры. Полицейские пообщались с сыном потерпевшей и установили причастность к преступлению ее 53-летнего бывшего мужа. Он пришел домой пьяный и поссорился с экс-супругой. Потом пошел в гараж, взял ружье с гарпуном и выстрелил в женщину", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что мужчина официально разведен с пострадавшей, но вместе с ней и сыном проживает в одном доме. Злоумышленника задержали.

Кроме того, в Соломенском районе столицы мужчина посреди улицы нанес несколько ножевых ранений своей 36-летней жене, а после попытался покончить жизнь самоубийством.

Также в Киеве произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

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