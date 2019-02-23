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В Запорожье мужчина выжил после того, как его сбил поезд

Сегодня, 04:00

Мужчина получил травмы ноги средней тяжести

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Данил Павлов
В Запорожье мужчина выжил после того, как его сбил поезд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47a/867/5c547a867f5f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47a/867/5c547a867f5f8.jpg Запорожье Мужчина получил травмы ноги средней тяжести

В Запорожье мужчина, которого сбил поезд в районе перехода через железнодорожную линию проходной завода "Искра" сумел выжить.

Как сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик, инцидент произошел 21 февраля на улице Магистральной, когда поезд "Мариуполь – Львов" совершил наезд на мужчину, сообщает Inform.zp.ua.

Выяснилось, что 31-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и получил травму ноги средней тяжести, его доставили в больницу. По данному факту полицейскими проводится проверка.

Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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Тег поезд, Запорожье, сбил

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