В Запорожье мужчина выжил после того, как его сбил поезд
Мужчина получил травмы ноги средней тяжести
В Запорожье мужчина, которого сбил поезд в районе перехода через железнодорожную линию проходной завода "Искра" сумел выжить.
Как сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик, инцидент произошел 21 февраля на улице Магистральной, когда поезд "Мариуполь – Львов" совершил наезд на мужчину, сообщает Inform.zp.ua.
Выяснилось, что 31-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и получил травму ноги средней тяжести, его доставили в больницу. По данному факту полицейскими проводится проверка.
Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.
Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.
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