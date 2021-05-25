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В Запорожье мужчина зверски избил жену и бросил умирать в 40 км от дома (фото)

25 мая, 16:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Брат женщины уже обратился в полицию, но, по его словам, правоохранители хотят замять дело

В Запорожье мужчина чуть не отправил гражданскую жену на тот свет. Он жестоко избил женщину и оставил ее далеко от дома без помощи.

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Об этом рассказал брат пострадавшей в Instagram.

По его словам, обидчик сестры – Курнос Роман Владимирович, у пары есть маленький ребенок. По предварительной информации, он не только избил, но и изнасиловал свою жену.

Пострадавшая с сыном и гражданским мужем. Коллаж "Сегодня"

Пострадавшая с сыном и гражданским мужем. Коллаж "Сегодня"

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Ее в тяжелом состоянии нашли в 40 км от Запорожья и доставили в больницу. Сейчас пострадавшая в реанимации Запорожской областной больницы.

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Пострадавшая после избиения. Фото: zptoday

Пострадавшая после избиения. Фото: zptoday

Также брат женщины рассказал, якобы полицейские хотят замять дело: подозреваемого до сих пор не задержали. По его словам, копы приходили в больницу к пострадавшей и просили отказаться от слов о том, что это было изнасилование и избиение. Однако во время разговора у женщины начались судороги.

Напомним, в Днепре мужчина залез в чужой дом через окно и избил ребенка.

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Кроме того, в Черновцах мужчина жестоко избил гражданскую жену. Алена провела в коме целую неделю и 19 апреля скончалась.

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