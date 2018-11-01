В Запорожье мужчину ограбили прямо посреди ресторана

Сегодня, 18:20

У жителя Запорожья отняли телефон в ресторане быстрого питания

Фото: sobkor.net
Фото: sobkor.net

В Запорожье 32-летний мужчина стал жертвой грабителя – он получил удар и лишился часов и мобильного телефона. Примечательно, что инцидент произошел в помещении ресторана быстрого питания на проспекте Металлургов в 14:25.

Как сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции, пострадавший обратился к копам и те оперативно выяснили обстоятельства нападения, а также приметы нападавшего и вскоре задержали 29-летнего ранее судимого жителя Запорожья.

У задержанного изъяли краденые вещи. Открыто уголовное производство по статье "грабеж", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, ранее в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой

А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента, причем злоумышленник всего пару месяцев назад вышел из мест лишения свободы.

Также мы сообщали о том, что в Одессе трое мужчин напали на известного украинского учителя физики Павла Виктора и отобрали его велосипед. Педагог был госпитализирован с телесными повреждениями.
ресторан, ограбление, Запорожье, грабеж

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Источник:

"Сегодня"

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