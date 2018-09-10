В Запорожье на дамбе ДнепроГЭС произошло сразу два ДТП: появились фото и видео

В результате одной из аварий в больнице оказались два человека

В Запорожье днем 10 сентября на дамбе Днепровской гидроэлектростанции произошло сразу две аварии. В результате одного из ДТП были госпитализированы два человека.

Первое столкновение случилось около 11:30 на полосе сторону улицы Пушкина, где не сумели разминуться автомобили Lanos и Skoda. 21-летний водитель Lanos не выдержал безопасной скорости движения и не учел дорожной обстановки, сообщает "Первый запорожский".

В результате этой аварии обошлось без пострадавших, но обе машины получили серьезные повреждения, а на дамбе возникла небольшая пробка.

На водителя Lanos патрульные составили протокол по статье "нарушение правил дорожного движения", также у него были изъяты водительское удостоверение и взамен выданы временные права.

Примерно в это же время произошла и другая авария – на полосе в сторону улицы Гагарина 45-летний мужчина за рулем "Славуты", перестраиваясь в другой ряд, не убедился в безопасности своего маневра и врезался в стоящее на аварийке авто Volkswagen Polo, за рулем которого находился 22-летний парень.







В результате аварии пострадали оба водителя, которые были госпитализированы медиками "скорой". Обе машины получили серьезные механические повреждения. На месте происшествия работал следователь по ДТП с пострадавшими.

Ранее сообщалось, что за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил ввести жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. В частности, руководитель ГПУ выступил за то, чтобы условное наказание было заменено на тюремное заключение.