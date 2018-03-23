В Запорожье на два маршрута запустили нового перевозчика

По двум маршрутам Запорожья будут ходить вместительные автобусы

В Запорожье исполнительный комитет городского совета определил коммунальное предприятие "Запорожэлектротранс" победителем конкурса на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах №18 и №72.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на маршрутах №18 "Бородинский микрорайон – 4-й Южный микрорайон" и №72 "Бородинский рынок – ул. Пархоменко" продолжат ездить вместительные автобусы МАЗ, купленные в лизинг под гарантии городского бюджета.

На маршруте №18 будут работать 12 автобусов, на маршруте №72 – 9. В дальнейшем мэрия планирует запустить вместительные автобусы в Коммунарский и Хортицкий районы.

Напомним, 23 марта во Львове на улице Кривоноса загорелся туристический автобус. ЧП произошло недалеко от здания Львовской ОГА.

"На месте работали спасатели. Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки", – сообщает патрульная полиция Львовской области.

А в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского задержали микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились вещи с символикой Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе госпогранслужбы.

Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург — Тирасполь. Пограничники нашли наручные часы, настенные календари, грамоты, а также брошюру "Основы победы в бою" и другое.

Владельцем микроавтобуса оказался гражданин Молдовы. По его словам, эти вещи он перевозил в качестве посылки. Он отрицал, что они ему принадлежат.