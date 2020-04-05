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В Запорожье на карантин закрывают остров Хортица

5 апреля, 02:07

Елена Вус

Срок ограничений действует до 24.04.2020 года

В Запорожье, где ранее люди в панике смели с полок магазинов маски и антисептики, силами полиции и Национальной Гвардии вводится ограничение на съезд автотранспорта на остров Хортица.

Об этом говорится в официальном заявленииАдминистрации Национального заповедника "Хортица".

"С понедельника, 6 апреля, людям, которые не будут придерживаться правил, уже грозят штрафы в размере от 17 000 до 34 000 гривен, а должностным лицам – от 34 000 до 170 000 гривен. Согласно решению Областного Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (протокол №2), силами полиции и Национальной Гвардии Украины вводится ограничение на съезд автотранспорта c основных транзитных дорог (кроме жителей и работников учреждений, расположенных на о. Хортица)", – говорится в сообщении.

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Администрация заповедника обращается ко всем жителям и работников учреждений: иметь при себе документ, удостоверяющий ваше проживание или работу в пределах острова Хортица. Родным и близким, которые посещают родственников, живущих на Хортице, просят сообщать работникам полиции и Национальной Гвардии фамилию и адрес, которые будут проверяться согласно данным Квартальных комитетов.

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Срок ограничений действует до 24.04.2020 года, или до особых распоряжений Кабинета Министров Украины и органов местного самоуправления.

Ранее стало известно, как и где будут спасать инфицированных COVID-19 в Запорожье.

Ранее мы писали, что у председателя Запорожского облсовета и депутата подтвердили коронавирус.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Запорожье карантин хортица коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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