В Запорожье на легковушку упала металлическая арматура

Инцидент произошел на мосту через Днепр

На леговушку в Запорожье с моста упала металлическая арматура. Фото: Instagram.

В Запорожье на легковушку упала металлическая арматура //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d87/84d/5c6d8784dc8db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d87/84d/5c6d8784dc8db.jpg 2019-02-20T19:19:00+02:00 Запорожье Инцидент произошел на мосту через Днепр

В Запорожье на легковой автомобиль, проезжавший по мосту через Днепр, упала часть металлической конструкции. В результате был поврежден капот машины. К счастью, обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел 19 февраля, на мосту Преображенского – по словам очевидцев, арматура упала с верхней части моста и повредила проезжающую мимо легковушку. Автомобиль получил механические повреждения.

Напомним, ранее мы писали о другом происшествии на запорожском мосту, когда маршрутка, пытаясь объехать ДТП на мосту, продавила в асфальте сквозную дыру и буквально зависла на высоте около 30 метров. Инцидент произошел около 7:30 утра на выезде с Бабурки.

Вызволять из провала автобус пришлось спасателям, которые выдернули маршрутку с помощью троса, а на месте происшествия в результате возникла дыра площадью около двух квадратных метров.

Ранее в сети появились фото обновленной трассы, которая соединяет Днепр и Запорожье. Строительные работы на дороге велись ровно один год, и за это время был создан мост на объездной вокруг Днепра, который избавил водителей от необходимости делать петлю.

Стоит добавить, что летом этого года в Запорожье пытались провести косметический ремонт дорог на главных мостах, и на время, пока велись ремонтные работы, город зачастую сковывали огромные пробки.

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