Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожье на легковушку упала металлическая арматура

Сегодня, 19:19

Инцидент произошел на мосту через Днепр

На леговушку в Запорожье с моста упала металлическая арматура. Фото: Instagram
На леговушку в Запорожье с моста упала металлическая арматура. Фото: Instagram.
В Запорожье на легковушку упала металлическая арматура //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d87/84d/5c6d8784dc8db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d87/84d/5c6d8784dc8db.jpg Запорожье Инцидент произошел на мосту через Днепр

В Запорожье на легковой автомобиль, проезжавший по мосту через Днепр, упала часть металлической конструкции. В результате был поврежден капот машины. К счастью, обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел 19 февраля, на мосту Преображенского – по словам очевидцев, арматура упала с верхней части моста и повредила проезжающую мимо легковушку. Автомобиль получил механические повреждения.

Напомним, ранее мы писали о другом происшествии на запорожском мосту, когда маршрутка, пытаясь объехать ДТП на мосту, продавила в асфальте сквозную дыру и буквально зависла на высоте около 30 метров. Инцидент произошел около 7:30 утра на выезде с Бабурки.

Вызволять из провала автобус пришлось спасателям, которые выдернули маршрутку с помощью троса, а на месте происшествия в результате возникла дыра площадью около двух квадратных метров.

Ранее в сети появились фото обновленной трассы, которая соединяет Днепр и Запорожье. Строительные работы на дороге велись ровно один год, и за это время был создан мост на объездной вокруг Днепра, который избавил водителей от необходимости делать петлю. 

Стоит добавить, что летом этого года в Запорожье пытались провести косметический ремонт дорог на главных мостах, и на время, пока велись ремонтные работы, город зачастую сковывали огромные пробки.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Запорожье, мост, арматура

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье на легковушку упала металлическая арматура". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тернопольской области обрушился мост

14 февраля, 00:43

На момент обвала транспорта и пешеходов на мосту не было

В Запорожье ограничат движение крупногабаритного транспорта

29 января, 02:06

Мэр Запорожья поручил подготовить проект решения о запрете движения по плотине грузовиков весом свыше 30 тонн

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Королёва удивила своей фигурой

Идеальный вес женщины (таблица)

Слава есть, а денег нет: 7 звезд, которые в долгах, как в шелках

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Как украинцы будут платить за свет с 2019 года: новые платежки

Решили «разойтись»: опоры моста Путина начали движение

Алина Гросу показала беременный живот и обручальное кольцо (фото)

Повышение пенсий в Украине коснется всех: Рева раскрыл детали
Загрузка...

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Сегодня, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

Вчера, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Вчера, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

12 самых красивых пар шоу-бизнеса