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В Запорожье на мосту произошло тройное ДТП: опубликованы фото

Сегодня, 11:35

Опубликованы фото тройного ДТП на мосту Преображенского

В Запорожье на мосту произошло тройное ДТП: опубликованы фото Запорожье Опубликованы фото тройного ДТП на мосту Преображенского

В Запорожье на мосту Преображенского произошло тройное ДТП – три автомобиля столкнулись по "принципу домино". Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.

Как выяснилось, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter не выбрал безопасной скорости и дистанции, вследствие чего допустил столкновение с ЗАЗ, который от удара по инерции столкнулся с Geely, который двигался перед ним.

В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее на трассе Днепр-Каменско​е произошло масштабное ДТП с участием 10 автомобилей. Так, в аварию попали два пассажирских автобуса, несколько легковушек и три грузовика, один из которых развернуло поперек дороги. Кроме того, несколько транспортных средств в результате аварии слетели в кювет.

Также мы писали о том, что за прошлый, 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. При этом за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

ДТП, Запорожье, мост

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