В Запорожье на одном из рынков провели проверку: опубликованы фото
В Запорожье сотрудники полиции и мэрии проверили Малый рынок
В Александровском районе Запорожья состоялся очередной рейд по местам стихийной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
Так, 14 февраля сотрудники полиции вместе с представителями администрации района проверили "стометровки" на пересечении улиц Школьной и Запорожской, а также непосредственно у расположенного рядом Малого рынка.
В ходе проверки были выявлены правонарушители – практически все продавцы не имели разрешительных документов на торговлю. В отношении торговцев были составлены админпротоколы.
Ранее в Киеве на главном железнодорожном вокзале страны начали большую уборку. Территорию вокруг здания решили очистить от МАФов и стихийной торговли. По словам продавцов из привокзальных ларьков, их предупредили, что киоски снесут из-за отсутствия договора на аренду земли. В "Киевблагоустройстве" отметили, что будут демонтированы палатки, не соответствующие проекту города и установленным по поддельным документам.
Напомним, ранее мы писали о том, что железнодорожный вокзал Киева намерены передать в концессию. Это может быть или муниципальная концессия, или частный инвестор.
Кроме того, власти заявляли, что на вокзале в Киеве появятся патрули спецназа. Вокзал хотят очистить от воров, грабителей и бездомных.
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