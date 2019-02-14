В Запорожье на одном из рынков провели проверку: опубликованы фото

В Запорожье сотрудники полиции и мэрии проверили Малый рынок

В Запорожье на одном из рынков провели проверку: опубликованы фото 2019-02-14T19:30:00+02:00 Запорожье В Запорожье сотрудники полиции и мэрии проверили Малый рынок

















В Александровском районе Запорожья состоялся очередной рейд по местам стихийной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Так, 14 февраля сотрудники полиции вместе с представителями администрации района проверили "стометровки" на пересечении улиц Школьной и Запорожской, а также непосредственно у расположенного рядом Малого рынка.

В ходе проверки были выявлены правонарушители – практически все продавцы не имели разрешительных документов на торговлю. В отношении торговцев были составлены админпротоколы.

Ранее в Киеве на главном железнодорожном вокзале страны начали большую уборку. Территорию вокруг здания решили очистить от МАФов и стихийной торговли. По словам продавцов из привокзальных ларьков, их предупредили, что киоски снесут из-за отсутствия договора на аренду земли. В "Киевблагоустройстве" отметили, что будут демонтированы палатки, не соответствующие проекту города и установленным по поддельным документам.

Напомним, ранее мы писали о том, что железнодорожный вокзал Киева намерены передать в концессию. Это может быть или муниципальная концессия, или частный инвестор.

Кроме того, власти заявляли, что на вокзале в Киеве появятся патрули спецназа. Вокзал хотят очистить от воров, грабителей и бездомных.

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