Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожье на одном из заводов произошла вспышка кори

Сегодня, 12:17

Опасную болезнь диагностировали шестерым работникам

Иллюстрация
Иллюстрация.
В Запорожье на одном из заводов произошла вспышка кори //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e4a/b99/5c7e4ab99e592.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e4a/b99/5c7e4ab99e592.jpg Запорожье Опасную болезнь диагностировали шестерым работникам

В Запорожье врачи зафиксировали вспышку кори среди работников одного из предприятий в Заводском районе город. Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава.

Опасную болезнь диагностировали у шести человек. Сейчас на заводе проводятся противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, еще один случай массового заболевания произошел в Мелитопольском районе – там диагноз "корь" медики поставили четверым заболевшим.

Всего в Запорожской области с начала года зарегистрировано 337 случаев кори, из них 234 – у взрослых и 103 – у детей. Больше всего случаев заболевания было отмечено в Запорожье – 178.

Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

Для справки: корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Запорожье, корь, запорожская область, вспышка кори

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье на одном из заводов произошла вспышка кори". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минздраве рассказали о ситуации со вспышкой кори в Украине

Сегодня, 09:28

С начала вспышки корь забрала уже 31 жизнь

В Харьковской области объявили карантин из-за кори

28 февраля, 20:39

По данным обллабцентра, с начала года в регионе зарегистрировано 779 больных корью

​У Порошенко отреагировали на видео, где он снял шапку с девушки

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

Кто он: самый женственный знак Зодиака

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Порошенко назвал главу своей администрации "предателем"

Известные актеры сыграли свадьбу: И на экране, и в жизни
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет