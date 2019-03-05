В Запорожье на одном из заводов произошла вспышка кори
Опасную болезнь диагностировали шестерым работникам
В Запорожье врачи зафиксировали вспышку кори среди работников одного из предприятий в Заводском районе город. Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава.
Опасную болезнь диагностировали у шести человек. Сейчас на заводе проводятся противоэпидемические мероприятия.
Кроме того, еще один случай массового заболевания произошел в Мелитопольском районе – там диагноз "корь" медики поставили четверым заболевшим.
Всего в Запорожской области с начала года зарегистрировано 337 случаев кори, из них 234 – у взрослых и 103 – у детей. Больше всего случаев заболевания было отмечено в Запорожье – 178.
Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.
Для справки: корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.
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