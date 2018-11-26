В Запорожье на стоянке торгового центра ограбили автомобиль

В Запорожье полицейские задержали подозреваемого в ограблении автомобиля. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, мужчина был замечен патрульными недалеко от торгового центра по улице Моторостроителей с GPS-навигатором в руках.

Во время осмотра у подозрительной личности обнаружили перчатки и другие вещественные доказательства ограбления.

Как выяснилось, задержанный похитил навигатор в припаркованном возле торгового центра автомобиле ВАЗ-21114 – чтобы пробраться в машину, он разбил стекло со стороны пассажирского сиденья.





Позже выяснилось, что задержан ранее судимый гражданин Грузии 1989 года рождения. В настоящее время его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории города и области.

По факту грабежа открыто уголовное производство. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали банду профессиональных угонщиков элитных авто. Копы разрабатывали группировку на протяжении полугода и выяснили, что те пользовались электроникой, поддерживали конспирацию и вели слежку за жертвами.

А в Киеве квартирные воры, пытаясь уйти от погони, совершили наезд на двух полицейских и протаранили десять припаркованных автомобилей. Ранее члены банды уже находились под следствием за аналогичные преступления, еще один иностранец был неоднократно судим за квартирные кражи. За серию краж, ограблений и за посягательство на жизнь полицейских им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.