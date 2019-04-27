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В Запорожье чиновник погорел на взятке

27 апреля, 12:28

Мужчину задержали сразу после получения взятки

Фото: ГУНП в Запорожской области
Фото: ГУНП в Запорожской области.

В Запорожье правоохранители задержали специалиста одного из госпредприятий города, который получал взятки за упрощение и ускорение процедур сертификации ввозимых из-за границы транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Мужчину задержали сразу после получения взятки. Как выяснилось, за упрощение и ускорение процедуры сертификации он требовал 6500 гривен. Отметим, что эти сертификаты – необходимое основание для дальнейшей регистрации права собственности указанных авто на таможнях для пользования ими на территории Украины.

"Сейчас открыто уголовное производство по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, Запорожье, задержание, чиновник

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