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В Запорожье на взятке погорел налоговик

Сегодня, 12:20

Чиновника задержали во время получения второй части взятки

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Запорожье на взятке погорел налоговик //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c64/44a/5cac6444a93b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c64/44a/5cac6444a93b9.jpg Запорожье Чиновника задержали во время получения второй части взятки

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного оперативного управления ГУ ГФС в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник требовал от местного коммерсанта 15 тысяч гривен. За эти деньги он обещал не вмешиваться в предпринимательскую деятельность мужчины, которая проводилась без соответствующих разрешительных документов. Злоумышленника задержали у места работы во время получения второй части взятки в размере 10 тысяч гривен.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", – рассказали в СБУ. 

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, задержание, налоговик, Запорожская область

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