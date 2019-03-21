В Запорожье начал разрушаться мост через Днепр: опубликовано видео

В любой момент на аварийном участке может образоваться дыра

В Запорожье на мостах Преображенского предложили установить камеры наблюдения. Фото: Первый запорожский

В Запорожье начал разрушаться мост через Днепр: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/904/cc7/5c8904cc7facb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/904/cc7/5c8904cc7facb.jpg 2019-03-21T16:06:36+02:00 Запорожье В любой момент на аварийном участке может образоваться дыра

В мосту Преображенского появились трещины и отвалились плиты облицовки. Об этом в социальных сетях сообщили жители города, которые выложили и соответствующее видео.

Так, в аварийном состоянии находится мост, соединяющий Хортицкий район с островом Хортица – в любой момент под тяжестью автомобилей на проезжей части моста может образоваться дыра.

Отметим, что осенью прошлого года специалисты оградили мосты стальными тросами, чтобы усилить защиту мостовых конструкций после того, как маршрутка, пытаясь объехать ДТП на мосту, продавила в асфальте сквозную дыру и буквально зависла на высоте около 30 метров.

Также мы писали о том, как в Запорожье во время движения по мосту Преображенского, у маршрутки, заполненной пассажирами, отвалилось колесо.

Инцидент произошел, когда микроавтобус следовал с Хортицы в направлении центра города. По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших.

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