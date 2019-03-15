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В Запорожье начали массово удалять аварийные деревья: опубликованы фото

Сегодня, 15:54

В мэрии пообещали, что древесина пойдет на отопление домов малообеспеченных горожан

В Запорожье начали массово удалять аварийные деревья: опубликованы фото Запорожье В мэрии пообещали, что древесина пойдет на отопление домов малообеспеченных горожан

В Запорожье сотрудники коммунальных служб начали работы по кронированию и удалению аварийных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Так, 14 марта специалисты КП "Зеленстрой" приступили к удалению деревьев в Заводском районе Запорожья. Все работы планируется завершить в течение двух месяцев.

На удаление сотни аварийных деревьев из городского бюджета было выделено 320 тысяч гривен. Еще 520 тысяч гривен – выделены на кронирование 200 деревьев.

По словам специалистов, все спиленные деревья отдадут на отопление домов малообеспеченных семьей, которые живут в частном секторе.

Ранее мы писали о том, как в курортном Бердянске Запорожской области работники коммунальных служб провели очистку берега от водорослей и мусора. За день было вывезено около 10 кубометров отходов.

Как стало известно, на прошлой неделе из-за смены ветра на берег первого пляжа в Бердянске выбросило много водорослей. Для очистки берега на место привезли несколько единиц спецтехники.

Кроме того, мы сообщали, что к весне активно готовились и в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, где с потеплением начали просыпаться от зимней спячки не только насекомые и звери, но и растения. В частности, землю начинают покрывать белые подснежники.

Также заповедник приготовил новые прелести для посетителей. В частности, в зоопарке планируется поступление экзотических зверей.

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Тег Запорожье, деревья, уборка, коммунальщики

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