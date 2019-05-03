В Запорожье начали весеннюю проверку дорог

Если требование патрульных о ремонте владелец дороги игнорирует суд его штрафует

В Запорожье начали весеннюю проверку дорог. Полиция исследует качество разметки, наличие дорожных знаков и главное – состояние покрытия. Год назад во время таких рейдов полицейские составили для нарушителей более двухсот предписаний.

На поверку вышел посмотреть юрист местной компании. Думал, что полицию прислали в ответ на жалобу, которую прислали коммунальщикам предприниматели, чьи машины ежедневно преодолевают разбитый перекресток.

Надежда на ремонт есть. Ведь балансодержатели дорог, которым патрульные присылают предписания, должны в течение десяти суток отремонтировать поврежденные участки.

Если требование патрульных о ремонте владелец дороги игнорирует суд его штрафует. Во время прошлогодней проверки патрульные составили двести двадцать предписаний. И только четырнадцать ям коммунальщики не починили.

Выполняются ремонты только с местного бюджета никаких субвенций ни от государственных ни областных именно на ремонт дорог город не выделялись

Несмотря на это, в Запорожье удалось отремонтировать четверть городских дорог. Однако качеством покрытия их радует только центр города.

На областных трассах, которые также проверяют полицейские, в прошлом году отремонтировали почти девяносто процентов поврежденных участков. И стало значительно меньше аварий.

Ежедневно запорожские патрульные составляют до 20 предписаний о ремонте. По сравнению с прошлым годом, говорят, ям меньше не стало.

Ранее мы писали, что премьер Владимир Гройсман за рулем автомобиля проинспектировал ремонт трассы Киев-Одесса.

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