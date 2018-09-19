В Запорожье начался суд по делу экс-мэра: обвиняется в хулиганстве и превышении власти

Сегодня, 16:05

Потерпевшим по этому делу проходит Запорожский горсовет

Александр Син. Фото: zp.comments.ua
Александр Син. Фото: zp.comments.ua

Орджоникиздевский районный суд Запорожья приступил к рассмотрению обвинительного акта в отношении бывшего мэра города Александра Сина, которому инкриминируют обвинения по статье о превышении власти – незаконной передаче 26 земельных участков, а также хулиганстве – избиении активиста.

Как говорится в сообщении суда о рассмотрении дела, первое судебное заседание состоялось 18 сентября. При этом по делу, где Син проходит как обвиняемый, пострадавшим значится городской совет Запорожья.

В сообщении также говорится, что судья постановил – следующее заседание по делу бывшего запорожского мэра состоится 17 октября и начнется в 10:00.

Напомним, что ранее Орджоникидзевский райсуд отказался рассматривать обвинительный акт в отношении экс-мэра Сина и вернул его следователям.

Это решение было обжаловано в Днепропетровском апелляционном суде, который обязал начать новое судебное рассмотрение по делу Сина со стадии предварительного судебного заседания. 
Запорожье, хулиганство, Александр Син, превышение власти

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