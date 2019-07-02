В Запорожье накрыли подпольную заправку: изъяли товара на миллион гривен

Правоохранители обнаружили нарушение в рамках операции "Акциз-2019"

Фото: depo.ua

Правоохранители в Запорожье во время очередного рейда обнаружили нелегальную заправку. Об этом докладывает depo.ua со ссылкой на пресс-службу ДФС Запорожской области.

Сотрудники налоговой полиции в рамках операции "Акциз-2019" выяснили, что в Запорожской области работает нелегальная заправка. Руководители АЗС продавали топливо без соответствующих документов.

С заправки изъяли 9 830 литров бензина А-92 и 9 750 литров дизеля и 9,3 тысячи литров газа. Общая стоимость топливо – 1,2 миллиона гривен.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность трех нелегальных залов игральных автоматов. Полицейские провели санкционированные обыски в месте, где проживал организатор незаконного бизнеса, а также в самих игровых залах. В ходе обысков полицейские изъяли 39 компьютеров, 48 тысяч гривен, 2,5 тысячи долларов США и бухгалтерскую документацию.

Кроме этого, сообщалось, что в Киевской области накрыли нарколабораторию. Амфетамин злоумышленники изготавливали в жилом доме. В здании обнаружили и изъяли разнообразное оборудование для изготовления наркотиков и готовый для продажи амфетамин.

Также, в столице полицейские "накрыли" несколько борделей в арендованных квартирах. Организаторами "бизнеса" оказались мать и сын. За интимные услуги девушки получали от 800 до 1500 гривен в час. Половину денег проститутки отдавали сыну организатора, а остальные – оставляли себе.

Смотрите также сюжет "Сегодня" о том, как оперативники разоблачили шесть борделей, которые работали под видом масажного салона:

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