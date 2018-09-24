В Запорожье наркоманы устроили свалку: опубликовано видео

Местные жители пожаловались на использованные шприцы и другие отходы

В Запорожье жители Хортицкого района пожаловались на свалку, которую устроили местные наркоманы возле одной из аптек по проспекту Преображенского.

Как сообщает издание "Суббота плюс", горожане рассказали, что каждое утро возле учреждения выстраивается очередь наркоманов, которые покупают соответствующие препараты и тут же их принимают, а потом сразу же выбрасывают на улице упаковки и шприцы.

Из разнообразных отходов прямо на улице уже образовалась небольшая свалка, вызывающая отвращение у местных жителей. Горожане сняли на видео "пейзажи" и выложили их в сеть.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в городе Никополь Днепропетровской области полицейские задержали банду наркоторговцев – на их счету заказные убийства, рейдерские захваты, шантажи и наркоторговля.

Мы также сообщали, что в Днепре копы вместе с активистами искали на дороге водителей под градусом. Во время первого рейда удалось остановить три авто, в салоне которых сидели люди подшофе.

А в Запорожской области полицейские провели обыск в доме жительницы Акимовки и изъяли у нее около трех килограммов марихуаны.