В Запорожье наркоплантатор бегал по общежитию с ворованной битой

Плантацию марихуаны копы обнаружили, разбираясь с вызовом о хулиганстве

В Запорожье в ночь на 16 марта полицейские, прибывшие на вызов о хулиганстве, обнаружили в общежитии плантацию по выращиванию марихуаны.

Как сообщили в полиции, копы прибыли разбирать конфликт в общежитии на проспекте Соборном в центре города.

"Заявитель утверждал, что сосед выбивает входную дверь в квартиру топором", – говорится в сообщении.

На месте происшествия были обнаружены повреждения трех входных дверей. Жильцы объяснили, что этот сделал их 30-летний сосед предметом, похожим на металлическую биту.

"Обследовав коридор общего пользования, патрульные нашли отдельное помещение, в котором находилось более 40 кустов с характерным запахом марихуаны, которые имели дополнительное искусственное освещение и вентиляцию", – отметили в полиции.

Как объяснил сам подозреваемый, помещение он использовал как лабораторию для выращивания кустов марихуаны.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Ранее мы сообщали о задержании на Закарпатье старшего лейтенанта ГСЧС, который оказался вором, наркоманом и наркодилером – спасатель погорел на сбыте пяти граммов метамфетамина.

Также мы писали о всплеске уличной наркоторговли в Запорожье – за день копы задержали пятерых торговцев опасным зельем.

Отдельно напомним о наркоплантаторе, задержанном в Винницкой области – приехавший из России мужчина устроил целый питомник для конопли с индивидуальной вентиляцией, отоплением и поливом.