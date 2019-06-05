В Запорожье нашли мертвым путешественника из Ирландии

Мужчина путешествовал по Украине, успев посетить множество городов

Фото: Фейсбук.

Сегодня днем в реке Днепр на Центральном пляже Запорожья обнаружили погибшего гражданина Ирландии 1976 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Запорожской области, правоохранители установили, что мужчина пошел купаться и утонул по неосторожности. На теле не было признаков насильственной смерти. Ведется проверка.

Речь идет о Дэйве Робинсоне, которого несколько дней искали родственники, распространив в соцсетях сообщение о его пропаже. По ее словам, близкие опасались за безопасность погибшего.

Известно, что до этого мужчина путешествовал по Украине, успев посетить множество городов.

Накануне в Киеве в озере на Борщаговке в Киеве утонул мужчина. ЧП произошло после употребления алкоголя.

Напомним, турист выжил после падения в действующий вулкан: как его спасали. Спасатели разыскивали попавшего в беду мужчину около двух с половиной часов.

Также мы писали, что из-за селфи турист сорвался с 1200-метровой скалы. Мужчина из Китая сорвался со скалы Игл-Рок, нарушив все мыслимые меры безопасности ради яркого кадра.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье нашли мертвым путешественника из Ирландии". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"