В Запорожье нашли мертвым путешественника из Ирландии
Мужчина путешествовал по Украине, успев посетить множество городов
Сегодня днем в реке Днепр на Центральном пляже Запорожья обнаружили погибшего гражданина Ирландии 1976 года рождения.
Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Запорожской области, правоохранители установили, что мужчина пошел купаться и утонул по неосторожности. На теле не было признаков насильственной смерти. Ведется проверка.
Речь идет о Дэйве Робинсоне, которого несколько дней искали родственники, распространив в соцсетях сообщение о его пропаже. По ее словам, близкие опасались за безопасность погибшего.
Известно, что до этого мужчина путешествовал по Украине, успев посетить множество городов.
Накануне в Киеве в озере на Борщаговке в Киеве утонул мужчина. ЧП произошло после употребления алкоголя.
Напомним, турист выжил после падения в действующий вулкан: как его спасали. Спасатели разыскивали попавшего в беду мужчину около двух с половиной часов.
Также мы писали, что из-за селфи турист сорвался с 1200-метровой скалы. Мужчина из Китая сорвался со скалы Игл-Рок, нарушив все мыслимые меры безопасности ради яркого кадра.
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