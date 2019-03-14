В Запорожье ночью грабитель напал на прохожего

Злоумышленник отнял у мужчины телефон и сбежал

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Запорожье ночью грабитель напал на прохожего //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg 2019-03-14T11:34:00+02:00 Запорожье Злоумышленник отнял у мужчины телефон и сбежал

В Запорожье полицейские задержали злоумышленника, который ограбил прохожего посреди улицы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, копы получили заявление об ограблении от местного жителя, который рассказал, что около 22:00 на улице Зачиняева на него напал неизвестный, выхватил из рук мобильный телефон и убежал в сторону улицы Истомина.

Потерпевший описал патрульным приметы нападавшего. В ходе отработки прилегающей территории копы обнаружили на остановке общественного транспорта подозреваемого.

Во время поверхностного осмотра в кармане злоумышленника полицейские нашли украденный телефон. На место вызвали следователей, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в Днепре на прохожего набросились двое мужчин, избили его и ограбили. Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные ограбили местного жителя – у него отняли сумку, в которой было 100 тысяч долларов.

А в Харьковской области полицейские оперативно раскрыли дерзкое ограбление – в Изюме трое парней ворвались в частный дом, избили хозяина и его друга, а потом вынесли технику – сабвуфер и монитор от компьютера.

После инцидента двое мужчин, 45 и 50 лет, были доставлены в местную больницу с побоями. В тот же день сотрудники уголовного розыска выяснили личности подозреваемых – ими оказались трое местных жителей, 17 и 18 лет.

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