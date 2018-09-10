В Запорожье ночью произошел пожар в жилой многоэтажке

Сегодня, 16:04

Огонь вспыхнул на балконе 9 этажа и перекинулся на соседнюю квартиру

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

В Днепровском районе Запорожье вечером 9 сентября в девятиэтажном жилом доме по улице Звенигородской вспыхнул пожар. По данным пресс-службы ГСЧС, спасатели, прибывшие на вызов, обнаружили огонь на балконе 9-го этажа.

К тому времени пламя перекинулось на соседний балкон. Спасатели оперативно локализовали пожар и вскоре полностью его ликвидировали. Причина возгорания устанавливается. 

Напомним, 6 сентября похожий случай произошел в Хортицком районе Запорожья – тогда вспыхнул пожар в квартире на шестом этаже жилой многоэтажки, причем огонь быстро перекинулся на балкон соседнего помещения.

Также мы писали о пожаре в ресторане на главной улице страны – Крещатике. Огонь вспыхнул в самом помещении ресторана, а также в пристройке.

Стоит напомнить и о пожаре в Одессе, где вечером 3 сентября загорелась станция техобслуживания.  Произошло возгорание смазочных материалов и неизвестных веществ на первом и втором этажах здания, а во время пожара был зафиксирован взрыв газового баллона, который спровоцировал обрушение кровли, ранившее четверых спасателей.
пожар, Запорожье, многоэтажка

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Источник:

"Сегодня"

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