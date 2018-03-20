В Запорожье обнаружили страшную свалку

В промышленной зоне Запорожья местные жители обнаружили свалку опасных медицинских отходов – шприцов, иголок и даже останков человеческих тел.

На место страшной находки вызвала полицию, которая разбиралась в том, кто устроил такую свалку.

Как оказалось, в этом месте хранилось несколько тонн отходов, среди которых были системы для переливания крови, иглы и шприцы, лежавшие прямо на земле в обычных пакетах или картонных коробках.

При этом, несмотря на мороз, вонь от свалки чувствовалась за несколько сотен метров и настолько раздражала сотрудников соседнего предприятия, что те вызвали полицию.

"Люди, с которыми я работаю, мужчины, они начали просто искать источник запаха, и обнаружили этот склад, ходили туда несколько раз. Говорили, что видели там даже конечности, ну, то есть, предположительно, что останки были в целлофановых пакетах..." – рассказала местная жительница Татьяна Крылова.

Патрульные, прибывшие по вызову, выяснили, что свалка – легальна и принадлежит местному предприятию, которое занимается утилизацией медицинских отходов запорожских и днепровских больниц.

Как заявили в этом предприятии, склад еще три месяца назад был арестован стражами порядка, которые расследуют уголовное производство о злоупотреблениях руководства больниц, а отходы стали вещественными доказательствами. Также на предприятии признали, что на свалке было и 200 кг биологических отходов: удаленных человеческих органов и конечностей.

"Расследовали, что касается превышения служебных полномочий врачами больницы. В принципе, к нам очень посредственное отношение имеет дело, но в рамках этого дела они арестовали эти останки", – рассказал представитель компании Дмитрий Пьяценко.

Также на предприятии уверяют, что уже обратились в суд, который наконец разрешил вывезти и утилизировать отходы, а сделано это будет на протяжении недели.

Напомним, ранее в Одесской области на свалке нашли кости человеческого скелета.

Также мы писали о том, что в Одесской области нашли останки трех человеческих тел. Некоторые правоохранители считают, что они принадлежат 25-летней матери с двумя детьми, которые пропали этой весной.

А в Киеве уже несколько дней находят останки расчлененного человеческого тела. В столичной полиции информацию подтвердили и сообщили, что останки были найдены в разные дни и в разных местах, но на территории одного района – Днепровского.