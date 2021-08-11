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Взломали сейф и вынесли 40 миллионов. В Запорожье ограбили ювелирную компанию

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
11 августа, 15:58
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В ограблении замешаны сотрудники фирмы, которые вступили в сговор и спланировали похищение большой суммы денег
Злоумышленники хорошо спланировали заранее кражу крупной суммы. Фото: коллаж "Сегодня"
Злоумышленники хорошо спланировали заранее кражу крупной суммы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Запорожье троим членам организованной преступной группы, которые тайно похитили из сейфа известной ювелирной компании 40 миллионов гривен, сообщили о подозрении.

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Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Подробности ограбления

По данным следствия, в январе 2021 49-летний работник известной компании, которая владеет сетью ювелирных магазинов, решил организовать ограбление. Он подговорил начальника отдела безопасности другого частного предприятия, которое предоставляло ювелирной сети охранные услуги, и гражданское лицо, которого по разработанному плану трудоустроили охранником под вымышленным именем и поддельным документам.

Двоих подозреваемых задержали. Фото: zap.gp.gov.ua
Двоих подозреваемых задержали. Фото: zap.gp.gov.ua

Через несколько месяцев, в июне 2021-го, понимая систему охраны объектов ювелирной компании, механизм работы и расположение камер видеонаблюдения, охранник выключил охранные устройства и подобрал код замка от сейфа. И в результате похитил более 40 миллионов гривен в иностранных и национальной валютах.

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Что говорят в прокуратуре

Во время проведения следственных действий часть похищенных денег изъяли из автомобиля организатора преступления, а часть нашли на территории домовладения родителей охранника.

Сейчас двом членам преступной группировки судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, третий – в настоящее время находится в розыске. Им сообщили о подозрении.

Часть украденных денег нашли в машине организатора ограбления. Фото: zap.gp.gov.ua
Часть украденных денег нашли в машине организатора ограбления. Фото: zap.gp.gov.ua

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Как уточнили в комментарии "Сегодня" в прокуратуре Запорожской области, в розыске находится именно организатор кражи.

"Речь идет о 49-летнем местном жителе", – уточнила спикер прокуратуры Янина Безуглая.

По данным прокуратуры, несмотря на то, что он в розыске, правоохранители нашли возможность сообщить ему о подозрении в преступлении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляют следователи Следственного управления при оперативном сопровождения сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

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