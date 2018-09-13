В Запорожье охотники за металлом демонтировали городской забор: появилось видео

Сегодня, 03:21

Мужчин, демонтирующих ограждение у дороги, заметил случайный прохожий

Скриншот
Скриншот

В Запорожье задержали двоих охотников за металлом, которые демонтировали металлическое ограждение у дороги и отправились сдавать его в пункт приема.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, мужчин, снимающих ограду, заметил житель Запорожья и сразу же вызвал на место происшествия копов. Стражи порядка, проверяя указанную в заявлении территорию, заметили людей, которые несли на плечах металлический забор.

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Когда патрульные остановили людей с конструкцией, те не стали отпираться и признались, что сняли металлическое ограждение с целью наживы. На место происшествия вызвали следователей для выяснения всех деталей дела.

Напомним, ранее в Запорожской области бердянские охотники за металлом едва не спровоцировали железнодорожную катастрофу.

Кроме того, стоит напомнить об инциденте, когда в Запорожье охотника за металлом привалило "добычей"Инцидент произошел на улице Доблестная, в Хортицком районе города. По словам копов, очевидцы случайно услышали крики мужчины из заброшенного сарая и вызвали стражей порядка. Прибывший по вызову наряд обнаружил пострадавшего, который лежал в яме, приваленный обломками крыши.

Также мы писали о том, как в Черновцах остановили контрабанду ядовитого металла в Евросоюз.
Запорожье, металлолом, охотники за металлом

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Источник:

"Сегодня"

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