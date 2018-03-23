В Запорожье охотники за металлом пытались ограбить научный центр

В Запорожье двое злоумышленников вломились в научный центр и попытались разобрать дорогое оборудование, чтобы продать его на металлолом.

Как сообщили в патрульной полиции области, инцидент произошел 22 марта около 23:42 в Шевченковском районе – копы получили вызов от женщины-сторожа, которая сообщила, что неизвестные разбили стекло в научном центре.

"После обследования здания правоохранители обнаружили двух граждан. Один прятался в помещении с металлическим станком, а другой находился на улице с металлическими элементами промышленного значения", – говорится в сообщении.







Фото: патрульная полиция Запорожской области

Фото: патрульная полиция Запорожской области

Фото: патрульная полиция Запорожской области

На место происшествия патрульные вызвали следственную группу Шевченковского отделения полиции для дальнейшей квалификации дела и следственных действий.

Напомним, ранее в Днепре чиновники объявили войну пунктам приема металлолома, куда вандалы сдают ворованные крышки канализационных люков, кабель и моторы лифтов.

В мэрии собрались сравнять с землей 300 подобных пунктов. По подсчтам мэрии, ежедневно придется убирать с карты города по пять-семь "нелегалов". Чтобы демонтировать металлоприемный пункт, на площадку, заваленную ржавыми железяками, загоняют бульдозер, который с сносит все незаконные постройки на территории.

А в Одессе женщина едва не накормила своих детей колбасой, в которой оказались шерсть и металлические клипсы. При этом салями одесситка покупала в супермаркете.

Женщина уже обратилась в Государственную службу по вопросам безопасности продуктов и защиты прав потребителей. В ведомстве обещали проверить состав салями. Когда результаты экспертиз будут готовы, одесситка собирается обратиться в суд и потребовать от производителя моральной компенсации.