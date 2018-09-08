В Запорожье охранники избили мужчину у магазина: опубликовано видео

Вечером 7 сентября в Запорожье охранники избили покупателя одного из магазинов. В подписи к ролику, опубликованному в Facebook-сообществе Helper Запорожье, указано, что "героями" инцидента оказались сотрудники одной из фирм частной охраны.

На кадрах видео можно увидеть, как двое мужчин в форме, с дубинками, в бронежилетах и касках, выводят из помещения человека, который держит в руках несколько бутылок.

Уже выйдя из магазина "подконвойный", не повышая голоса, спросил у охранников – "ну и что дальше?". Этот вопрос вызвал вспышку ярости у одного из секьюрити – он нанес мужчине несколько ударов руками и ногами, а потом повалил его на асфальт.

Напарник агрессивного охранника остановил своего коллегу от дальнейших активных действий, а после того, как избитый мужчина подобрал уцелевшие бутылки и молча удалился, подошел к очевидцу, снимавшему инцидент на видео и попросил "выключить камеру", чтобы "просто поговорить".

После ответного предложения "ну, говори", секьюрити со словами "так, понятно", развернулся, сел в служебную машину, которая сразу же отъехала с места происшествия.

Стоит добавить, что в подписи к видео авторы публикации обратились к руководству полиции города с просьбами о комментариях по поводу инцидента.

Напомним, ранее в Харькове трое полицейских были уволены со службы после скандала с издевательствами над мужчиной, которое зафиксировали на камеру и выложили в социальных сетях.

Также подобный инцидент произошел и в Сумах – там двое копов избили бездомного, а видео с инцидентом появилось в сети.