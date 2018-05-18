В Запорожье опубликовали видео нападения на акцию ЛГБТ-сообщества

Сегодня, 10:29

Запорожцы отметили, что нападение произошло в присутствии полицейских 

Скриншот
Скриншот

В Запорожье журналист опубликовал момент взрыва петарды во время ЛГБТ-акции в центре города. Свой ролик Никита Шляхтунов опубликовал на собственной странице в социальной сети.

"Устроить теракт в центре Запорожья с кучей погибших и пострадавших возле городского совета, прямо под носом у правоохранителей – думаете, сложно? Ошибаетесь, проще некуда", – подчеркнул он.

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Также Шляхтунов предложил представить, что было бы, "если вместо петарды бросили РГД-5 или Ф-1".

Напомним, что взрывом петарды на ЛГБТ-акции "Радужный флешмоб" был серьезно ранен полицейский – он получил рваную рану ноги и был госпитализирован.

Злоумышленника, 1972 года рождения, задержали. Открыто уголовное производство по статье "Злостное хулиганство", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее ЛГБТ-шествие прошло в Одессе – в мероприятии приняли участие до 200 человек: они от Воронцовского дворца до памятника Ришелье под охраной значительного количества полиции и бойцов Нацгвардии Украины, скандируя лозунги "Имеем право быть собой" и "Равенство – это будущее".

Также мы писали о том, как в гей-параде, который проходил в Торонто, принял участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с женой – он стал первым главой канадского правительства, который поучаствовал в подобном мероприятии во время пребывания на посту.
нападение, Запорожье, лгбт, флешмоб

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"Сегодня"

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