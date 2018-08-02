В Запорожье остановили маршрутчика, опьяненного метадоном

В Запорожье поздним вечером 1 августа патрульные полицейские остановили маршрутное такси, чтобы проверить техническое состояние транспорта. Как передают патрульные, в автобусе были обнаружены неисправности.

"Во время общения с водителем патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения и направили 39-летнего мужчину в медицинское учреждение на обследование", – говорится в сообщении.

По заключению врача, водитель был под действием наркотика "метадон". У водителя изъяли права, отстранили от управления транспортным средством, а также составили два протокола.

Напомним, ранее мы писали о том, что, по словам экспертов, причиной аварии может стать не только неисправный автобус, но также жара и духота. Маршрутчикам все чаще становится плохо за рулем. Журналисты разбирались, что делать, если водитель потерял сознание во время движения.

На днях в Киевской области четыре человека получили травмы из-за того, что водителю маршрутки стало плохо во время движения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими маршрутками.