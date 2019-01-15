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В Запорожье остановили машину с грузом краденых телефонов

Сегодня, 14:33

Водителя и пассажира подозревают в краже из магазина мобильной связи

В Запорожье копы задержали машину с грузом краденых телефонов
В Запорожье копы задержали машину с грузом краденых телефонов.
В Запорожье остановили машину с грузом краденых телефонов https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/dd2/da4/5c3dd2da436e9.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/dd2/da4/5c3dd2da436e9.jpg Запорожье Водителя и пассажира подозревают в краже из магазина мобильной связи

В Запорожье полицейские остановили для проверки автомобиль Opel, в котором были обнаружены украденные мобильные телефоны. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, около шести часов утра 15 января на автодороге М-18 патрульные остановили машину, в которой были двое мужчин. При проверке копы заметили на заднем сиденье иномарки мобильные телефоны и стартовые пакеты.


Объяснить происхождение гаджетов мужчины не могли, а позже выяснилось, что телефоны и карты были украдены из магазина сотовой связи в поселке Каменка-Днепровская. На место происшествия вызвали следователей, проводится расследование.

Ранее мы сообщали о том, как в столице прохожие задержали вора, который украл у женщины кошелек средь бела дня. Инцидент произошел под Индустриальным мостом. Мужчина расстегнул рюкзак, который находился у нее за спиной, и вытащил оттуда кошелек. Женщина успела снять на телефон лицо вора, после чего тот бросился убегать.

Кроме того, киевляне жаловались на то, что в Киеве количество краж растет, а совершают их в основном лица ромской национальности: карманники вытаскивают кошельки и мобильные телефоны на улицах, кинотеатрах, магазинах, подземных переходах, в транспорте и даже не гнушаются воровать в медучреждениях.

Запорожье, воры, полиция, мобильные телефоны

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