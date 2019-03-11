В Запорожье остановили машину с вооруженным водителем

Полицейские изъяли у водителя оружие и наркотики

В Запорожье остановили машину с вооруженным водителем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/665/8dd/5c86658ddacb3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/665/8dd/5c86658ddacb3.jpg 2019-03-11T15:48:00+02:00 Запорожье Полицейские изъяли у водителя оружие и наркотики

В Запорожье полицейские остановили автомобиль, и обнаружили у водителя пистолет и наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, 10 марта патрульные на улице Победы остановили за нарушение правил на улице Победы легковушку. В ходе проверки в салоне машины копы обнаружили пистолет и пакет с веществом, похожим на наркотическое.







Водитель объяснил полицейским, что разрешение на пистолет у него есть, а марихуану он хранит для собственного потребления. На место для дальнейшего выяснения обстоятельств вызвали следователей.

Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.

Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей, однако "работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – быть тщательным и всесторонним".

Также мы писали о том, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Инцидент произошел в ночь на 28 февраля, когда работник управления превентивной деятельности, возвращаясь домой, увидел группу молодых людей, которые конфликтовали между собой и один из них ударил его ножом в грудь..

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