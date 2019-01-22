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В Запорожье остановили работу двух нелегальных заправок

Сегодня, 14:12

Правоохранители изъяли топливо, а также имущество автозаправочной станции

В Запорожье пресекли работу двух нелегальных АЗС
В Запорожье пресекли работу двух нелегальных АЗС. Фото: пресс-служба ГФС
В Запорожье остановили работу двух нелегальных заправок //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/705/9b2/5c47059b274d3.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/705/9b2/5c47059b274d3.jpg Запорожье Правоохранители изъяли топливо, а также имущество автозаправочной станции

В Запорожье сотрудники Государственной фискальной службы прекратили деятельность нелегальной автозаправочной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Запорожской области.

По данным сотрудников службы, продажу дизельного топлива организовал местный житель – в городе работали сразу две нелегальных заправки. При этом необходимые документы на право ведения предпринимательской деятельности у владельца станции отсутствовали.

В результате проведенных мероприятий сотрудники налоговой милиции выявили и изъяли 48 тысяч литров дизельного топлива, а также оборудование на общую сумму более двух миллионов гривен. В отношении нарушителя был составлен админпротокол.

Напомним, харьковская "королева бензоколонки" открыла нелегальную АЗС. У харьковчанки изъяли топливо и оборудование на полмиллиона гривен.

Ранее мы писали о том, что в Украине началась "бензиновая лихорадка". При этом ожидалось, что подорожание бензина приведет к подорожанию продуктов и проезда.

АЗС, заправка, ГФС

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