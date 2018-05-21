В Запорожье от укусов клещей пострадали сотни людей

С начала апреля от укусов клещей в Запорожье пострадали 319 человек. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

Между тем, по данным на прошлую неделю, пострадавших от клеща было почти вдвое меньше – 185 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что майская погода приносит идеальные условия для пикников, во время которых возможны укусы клещей, после которых нужно срочно обратиться к врачам.

Также мы писали о том, что врачи обеспокоены стремительным распространением болезни Лайма в Украине. Число инфицированных людей с каждым днем увеличивается, ведь передается эта инфекция через укусы клещей. Эксперты рассказывают, что последствия болезни очень тяжелые – вплоть до паралича всего тела и смерти. В США, например, болезнь Лайма стала второй по скорости распространения после ВИЧ.

Люди практически не ощущают укуса клеща, так как, прокалывая хоботком кожу, он вводит обезболивающее вещество — анестетик. Если иммунитет крепкий, то организм может справиться с инфекцией самостоятельно, подавив ее в месте укуса. Но так бывает, к сожалению, не всегда. Поэтому пострадавшие должны обязательно обращаться к врачу.