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В Запорожье отменяют ряд рейсов поездов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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30 апреля, 20:59
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На такие мероприятия пошли временно
Рейсы отменяют из-за комендантского часа/Фото: коллаж: "Сегодня"
Рейсы отменяют из-за комендантского часа/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Запорожье в результате введения комендантского часа с 17:00 1 мая по 05:00 2 мая "Укрзализныця" отменяет курсирование пригородных поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Подробности

В сутки 1 мая не будут курсировать следующие пригородные поезда:

  • №6509 Запорожье 2 – Запорожье 1;
  • №6512/6511 Запорожье 1 – Канцеровка;
  • №6514/6513 Канцеровка – Запорожье 1;
  • №6516 Запорожье 1 – Запорожье 2;
  • №6495 Запорожье 2 – Никополь;
  • №6496 Никополь – Запорожье 2;
  • №6132 Запорожье 1 – Синельниково 1.

Также будет сокращен маршрут поезда №6124/6123 Днепр – Запорожье. Он будет направляться к станции Синельниково 1. 2 мая отменяется поезд №6491 Запорожье 2 – Никополь.

"В период действия комендантского часа вход в вокзал Запорожья, а также посадка на поезда будут разрешены только транзитным пассажирам и попавшим на вокзал до начала комендантского часа. Выход с вокзала может быть ограничен правоохранителями из соображений безопасности", — сообщили в "Укрзализныце".

"Укрзализныця" получила 69 тонн угля

"Укрзализныця" получила 69 тонн угля от угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго.

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"Это топливо необходимо для бытовых нужд поездов, которые ежедневно эвакуируют украинцев из опасных регионов", — сообщили в ДТЭК.

Это уже пятая партия угля железнодорожников. Всего предприятия ДТЭК Энерго передали "Укрзалізніци" для этих нужд 345 тонн угля. Еще около 100 тонн компания предоставила для нужд общин и социальных объектов.

Отметим, что в феврале компания ДТЭК Рината Ахметова начала бесплатно снабжать электроэнергией военные и медицинские учреждения в трех регионах. В целом компания обеспечила объекты критической инфраструктуры бесплатно электроэнергию на сумму свыше 70 млн грн.

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