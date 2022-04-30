В Запорожье отменяют ряд рейсов поездов

В Запорожье в результате введения комендантского часа с 17:00 1 мая по 05:00 2 мая "Укрзализныця" отменяет курсирование пригородных поездов.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Подробности
В сутки 1 мая не будут курсировать следующие пригородные поезда:
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- №6509 Запорожье 2 – Запорожье 1;
- №6512/6511 Запорожье 1 – Канцеровка;
- №6514/6513 Канцеровка – Запорожье 1;
- №6516 Запорожье 1 – Запорожье 2;
- №6495 Запорожье 2 – Никополь;
- №6496 Никополь – Запорожье 2;
- №6132 Запорожье 1 – Синельниково 1.
Также будет сокращен маршрут поезда №6124/6123 Днепр – Запорожье. Он будет направляться к станции Синельниково 1. 2 мая отменяется поезд №6491 Запорожье 2 – Никополь.
"В период действия комендантского часа вход в вокзал Запорожья, а также посадка на поезда будут разрешены только транзитным пассажирам и попавшим на вокзал до начала комендантского часа. Выход с вокзала может быть ограничен правоохранителями из соображений безопасности", — сообщили в "Укрзализныце".
"Укрзализныця" получила 69 тонн угля
"Укрзализныця" получила 69 тонн угля от угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго.
"Это топливо необходимо для бытовых нужд поездов, которые ежедневно эвакуируют украинцев из опасных регионов", — сообщили в ДТЭК.
Это уже пятая партия угля железнодорожников. Всего предприятия ДТЭК Энерго передали "Укрзалізніци" для этих нужд 345 тонн угля. Еще около 100 тонн компания предоставила для нужд общин и социальных объектов.
Отметим, что в феврале компания ДТЭК Рината Ахметова начала бесплатно снабжать электроэнергией военные и медицинские учреждения в трех регионах. В целом компания обеспечила объекты критической инфраструктуры бесплатно электроэнергию на сумму свыше 70 млн грн.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."