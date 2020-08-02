В Запорожье парня в ходе ссоры расстреляли из пистолета Флобера: видео

Конфликт из-за парковки может привести к гибели молодого парня

В Запорожье, где ранее на этой неделе мужчина подстрелил патрульного, снова случилась стрельба, на этот раз пострадал 26-летний парень.

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Ссылаясь на областное управление Национальной полиции, сайт "061" сообщает, что новый инцидент произошел 1 августа по адресу проспект Металлургов, 16.

Во дворе многоэтажного дома завязалась ссора между потерпевшим и 41-летним мужчиной из-за места для парковки, в результате последний шесть раз выстрелил в пострадавшего из пистолета Флобера.

Видео: Telegram-канал "Это Запорожье"

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали парня в тяжелом состоянии, у него диагностировали 2 сквозных ранения легких, кроме того, пулей задело сердце. Он потерял много крови – около 1,5 литра.

Сотрудники Нацполиции задержали подозреваемого, в отношении него открыто уголовное производство по статьям о покушении на преступление и умышленное убийство.

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Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в январе в одном из крупных супермаркетов Запорожья охранник открыл огонь. Позже оказалось, что он стрелял из пневморужья по воробьям.

Также сообщалось, что ранее в этом году в запорожском ресторане "Венеция" пьяный посетитель открыл огонь по владельцу заведения.

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