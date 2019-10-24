В Запорожье пассажиры маршрутки сняли на видео "аттракционы" на дороге

Запорожцы показали, в каких условиях им приходится ездить по городу

В Запорожье поездка в маршрутке пассажирам напоминает опасный аттракцион – поездку в одной из них горожане сняли на видео.

На ролике можно увидеть, как пассажирские сидения на скорости звенят и шатаются, а сомнительное техническое состояние и некачественные дороги превращают поездку в настоящее испытание.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Киеве на пересечении бульвара Перова и проспекта Ватутина в Деснянском районе столкнулись скорая и легковой автомобиль Peugeot, который не пропустил карету неотложки, включившую проблесковые маячки за несколько секунд до пересечения перекрестка.

За последнюю неделю это уже второе ДТП в столице с участием скорой. 10 октября на пересечении улиц Антоновича и Жилянской перевернулась скорая.

Відео: Патрульна поліція Києва

Также стоит напомнить о том, как в столице, возле станции метро "Лукьяновка" произошло ДТП, когда маршрутка врезалась в столб и перекрыла движение общественного транспорта. По данным полиции, автобус выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. По словам водителя, его подрезал неизвестный автомобиль.

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