В Запорожье пассажиры маршрутки задержали карманника: появилось видео

В Запорожье бдительные пассажиры маршрутки поймали мужчину, который пытался украсть у девушки мобильный. Люди удерживали преступника до приезда полиции.

Как сообщают местные СМИ, карманник сел в автобус на остановке "Автовокзал", а уже на "Базарной" вытащил у девушки телефон.

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Напомним, не так давно в Киеве на железнодорожном вокзале оперативники задержали мужчину, которого подозревают в том, что он вытащил из сумки у девушки кошелек и попытался сбежать.

Кроме того, ранее мы писали о том, что водителей маршруток заподозрили в сговоре с карманниками. И, поскольку полиция часто бессильна, пострадавшие вынуждены защищаться самостоятельно – в соцсетях часто выкладывают фото "щипачей", пойманных с поличным. Но карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

Также сообщалось, что жертвами карманников все чаще становятся посетители кафе и ресторанов. Самый популярный метод ограбления – из карманов верхней одежды на вешалках. Опытным карманникам хватит для этого 10 секунд.

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