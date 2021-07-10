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В Запорожье пенсионерка подралась с девушкой в автобусе из-за маски – видео

10 июля 2021 23:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Молодая женщина агрессивно отреагировала на замечание, из-за чего пожилая пассажирка бросилась на нее с кулаками

Драка пассажирок в транспорте. Коллаж "Сегодня"

Драка пассажирок в транспорте. Коллаж "Сегодня"

В Запорожье в автобусе произошла драка из-за защитной маски. В транспорте поссорились пенсионерка и молодая женщина, которая ехала без средств защиты.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Пенсионерка сделала замечание девушке, которая ехала без маски. Та нахамила ей в ответ. Бабушка, не терпя такого отношения, бросилась на пассажирку с кулаками.

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При этом в салоне автобуса никто даже не пытался успокоить ни пенсионерку, ни молодую женщину.

Напомним, прошлым летом в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски. Инцидент произошел между станциями "Холодная гора" и "Южный вокзал".

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Кроме того, в прошлом году в Киеве водитель троллейбуса устроила драку в ответ на просьбу надеть маску. Изначально между собой ссорились пассажиры, но водитель встряла в конфликт, дело закончилось кулаками.

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