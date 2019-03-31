В Запорожье перед голосованием на дому умерла женщина

Тело умершей обнаружили члены комиссии, которые пришли к ней домой с урной для голосования

Выборы на дому. Фото: AFP

В Запорожье перед голосованием на дому умерла женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0d5/eba/5ca0d5eba59ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0d5/eba/5ca0d5eba59ee.jpg 2019-03-31T18:19:22+03:00 Запорожье Тело умершей обнаружили члены комиссии, которые пришли к ней домой с урной для голосования

В Шевченковском районе Запорожья за полчаса до прихода членов избирательной комиссии по выборам президента Украины, умерла пенсионерка, которая должна была голосовать на дому.

Как сообщает "ZаБор", трагедия произошла на территории 77-го избирательного округа. Члены комиссии, которые пришли с урной для голосования, обнаружили женщину мертвой. Позже выяснилось, что ее смерть наступила за полчаса до прихода комиссии.

Напомним, ранее мы сообщали о кастрюле-"сейфе", которую заметили на одном из избирательных участков, а также о рождении нового гражданина Украины, которое состоялось прямо на избирательном участке.

Стоит напомнить, что в предыдущей подборке "избирательных" новостей из социальных сетей и интернета "Сегодня" рассказывали о кастрюле в роли сейфа, любителях селфи с бюллетенями и рождении нового гражданина прямо на участке.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

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