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В Запорожье первая парафия присоединилась к ПЦУ

Сегодня, 03:01

Процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь набирает обороты

Фото: facebook.com/elena.goolaya
Фото: facebook.com/elena.goolaya.
В Запорожье первая парафия присоединилась к ПЦУ //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/274/06b/5c427406bbec2.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/274/06b/5c427406bbec2.jpg Запорожье Процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь набирает обороты

Православная община запорожского храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, которая вышла из УПЦ МП, теперь официально присоединилась к Православной церкви Украины.

Об этом сообщила активистка Елена Гулая в Facebook.

"В Запорожье появилась первая парафия ПЦУ. "Теперь мы – официально в ПЦУ ", – сообщил о.Игорь Савва, который возвращается из Киева в Запорожье и расскажет детали лично", – написала активистка.

Активистка напомнила, что в 2018 году часть церковной общины вышла из УМЦ МП.

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Напомним, накануне в Монастырищенском районе Черкасской области сразу три парафии перешли в Православную церковь Украины: такое решение приняли громады в селах Халаидово, Терлица и Тарнава.

Отметим, что процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь набирает обороты. Общее число приходов УПЦ МП, вошедших в ПЦУ, превысило 70. Винницкая область лидирует по количеству переходов общин в новую церковь Украины.

Как известно, что 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию предстоятелю ПЦУ Томос для Православной церкви Украины.

Запорожье, московский патриархат, упц мп, автокефалия, томос, ПЦУ, приход

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