В Запорожье первая парафия присоединилась к ПЦУ
Процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь набирает обороты
Православная община запорожского храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, которая вышла из УПЦ МП, теперь официально присоединилась к Православной церкви Украины.
Об этом сообщила активистка Елена Гулая в Facebook.
"В Запорожье появилась первая парафия ПЦУ. "Теперь мы – официально в ПЦУ ", – сообщил о.Игорь Савва, который возвращается из Киева в Запорожье и расскажет детали лично", – написала активистка.
Активистка напомнила, что в 2018 году часть церковной общины вышла из УМЦ МП.
Напомним, накануне в Монастырищенском районе Черкасской области сразу три парафии перешли в Православную церковь Украины: такое решение приняли громады в селах Халаидово, Терлица и Тарнава.
Отметим, что процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь набирает обороты. Общее число приходов УПЦ МП, вошедших в ПЦУ, превысило 70. Винницкая область лидирует по количеству переходов общин в новую церковь Украины.
Как известно, что 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию предстоятелю ПЦУ Томос для Православной церкви Украины.
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