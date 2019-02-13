В Запорожье планируют купить троллейбусы и запустить новый маршрут
Мэрия Запорожья планирует закупку коммунального транспорта и запуск маршрута на Хортицу
В Запорожье планируют закупить троллейбусы для нового туристического маршрута через остров Хортица. Такое решение было принято на заседании депутатской комиссии городского совета, передает "Первый запорожский".
Депутаты обсуждали вопрос закупки в лизинг нового транспорта для "Запорожэлектротранса" и запланировали в текущем году приобрести девять бывших в употреблении троллейбусов и 12 трамваев, привезенных из Европы. Общая сумма покупки составит 76,7 млн. гривен.
Кроме того, в эту сумму войдет ремонт двух старых трамваев. Еще 11,5 млн. гривен выделят на приобретение пяти новых троллейбусов с автономным ходом.
По словам директора "Запорожэлектротранса" Юрия Папача, три троллейбуса должны запустить на новый маршрут, который будет проходить через остров Хортицу. Еще два добавят на один из маршрутов в Заводский район.
Ранее мы сообщали о том, что в Полтаве решили отказаться от использования габаритных троллейбусов-"гармошек" и перейти на более экономный транспорт.. Как выяснилось, такие машины расходуют электроэнергию как две, а пассажиров перевозят – как одна.
Напомним, ранее директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров заявлял, что в Киеве в начале 2019 года планируется запуск системы электронного билета. Тестирование системы проходило с 1 ноября 2018 года. По его словам, до конца октября 2019 года можно будет купить как электронный билет, так и обычные билеты, жетоны.
Кроме того, в КГГА также отмечали, что в трамваях, автобусах и троллейбусах будут установлены валидаторы для считывания е-билетов. Всего их будет 1500, по три-пять устройств на салон транспорта в зависимости от его размера.
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