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В Запорожье планируют купить троллейбусы и запустить новый маршрут

Сегодня, 17:38

Мэрия Запорожья планирует закупку коммунального транспорта и запуск маршрута на Хортицу

Для Запорожья закупят новые троллейбусы
Для Запорожья закупят новые троллейбусы. Фото: Первый запорожский
В Запорожье планируют купить троллейбусы и запустить новый маршрут //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/437/345/5c643734597d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/437/345/5c643734597d8.jpg Запорожье Мэрия Запорожья планирует закупку коммунального транспорта и запуск маршрута на Хортицу

В Запорожье планируют закупить троллейбусы для нового туристического маршрута через остров Хортица. Такое решение было принято на заседании депутатской комиссии городского совета, передает "Первый запорожский".

Депутаты обсуждали вопрос закупки в лизинг нового транспорта для "Запорожэлектротранса" и запланировали в текущем году приобрести девять бывших в употреблении троллейбусов и 12 трамваев, привезенных из Европы. Общая сумма покупки составит 76,7 млн. гривен.

Кроме того, в эту сумму войдет ремонт двух старых трамваев. Еще 11,5 млн. гривен выделят на приобретение пяти новых троллейбусов с автономным ходом.

По словам директора "Запорожэлектротранса" Юрия Папача, три троллейбуса должны запустить на новый маршрут, который будет проходить через остров Хортицу. Еще два добавят на один из маршрутов в Заводский район.

Ранее мы сообщали о том, что в Полтаве решили отказаться от использования габаритных троллейбусов-"гармошек" и перейти на более экономный транспорт.. Как выяснилось, такие машины расходуют электроэнергию как две, а пассажиров перевозят – как одна.

Напомним, ранее директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров заявлял, что в Киеве в начале 2019 года планируется запуск системы электронного билета. Тестирование системы проходило с 1 ноября 2018 года. По его словам, до конца октября 2019 года можно будет купить как электронный билет, так и обычные билеты, жетоны.

Кроме того, в КГГА также отмечали, что в трамваях, автобусах и троллейбусах будут установлены валидаторы для считывания е-билетов. Всего их будет 1500, по три-пять устройств на салон транспорта в зависимости от его размера.

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Тег транспорт, Запорожье, троллейбус, хортица

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