В Запорожье под Новый год расцвели субтропические растения

В ботаническом саду Запорожья из-за аномально теплой зимы расцвели субтропические растения – среди которых Калина Благоухающая, привезенная из Китая.

Обычно этот вид распускает цветы в марте, а зимой глубоко спит, однако из-за чрезвычайно теплой погоды калина проснулась.

Сотрудники ботсада говорят, что такого еще не было, а вместе с калиной расцвели фиалки и форзиция.

"Обычно у нас в это время морозы, она доходит до вот такого вот состояния, калина, и останавливается до весны. То есть, морозы вот эти, почечки, они выдерживают, а когда наступает тепло – она начинает расцветать, цвести. А так как у нас сейчас, извините, 10 градусов тепла, калина не выдержала и решила нам подарить такой вот подарок", – рассказала лаборант Наталья Стаханова.

Ранее мы писали о том, что во Львове в середине декабря расцвели магнолия и калина. Также стоит напомнить, что середина декабря в столице началась с температурного рекорда.

Согласно данным сайта Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температур 16 декабря в Киеве составила +6,6°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.

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