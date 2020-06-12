В Запорожье подозреваемая в убийстве ребенка няня хотела выйти из СИЗО: что решил суд

Женщина в очередной раз заявила, что не считает себя виновной в убийстве ребенка

В Запорожском апелляционном суде рассмотрели жалобу адвоката няни, подозреваемой в убийстве ребенка в "частном детсаду", о мере пресечения – она просила выйти из следственного изолятора.

Заседание проходило в режиме видеоконференции: подозреваемая находилась в СИЗО, а коллегия судей – в отдельном зале, сообщает 061.

"Суд по собственной инициативе принял решение о рассмотрении дела в режиме видеоконференции из-за введенного карантина", – подчеркнул судья.

Адвокат подозреваемой рассказал, что не согласен с избранной мерой пресечения и считает ее не обоснованной, а решение суда – принятым под давлением.

"Резко негативное отношение большого количества людей непосредственно к подозреваемой и их очевидный агрессивный настрой продемонстрированный перед судебным заседанием, что создает очевидную опасность для самой Ирины С. и ее детей, защиту которой дома государство обеспечивать не в состоянии", - заявил юрист.

Он предположил, что видео, которое было продемонстрировано в суде смонтировано и акцентировал внимание на том, что это несчастный случай, а не убийство. Сама подозреваемая в очередной раз заявила, что ребенка не убивала.

В свою очередь, прокурор настаивала на содержании под стражей, поскольку подозреваемая может попытаться скрыться от следствия, уничтожить вещественные доказательства и давить на пострадавших.

Заслушав всех участников судебного процесса, судья принял решение оставить под стражей подозреваемую – в СИЗО она будет находиться до 2 августа.

Ранее мы рассказывали, что Шевченковский районный суд Харькова избрал меру пресечения для 51-летней воспитательницы. Подозреваемая будет находиться в следственном изоляторе до 2 августа. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, адвокат семьи погибшей девочки опубликовал видео, на котором видно, что владелица нелегального детского сада привязывала девочке к голове подушку. Гибель ребенка копы расследуют как умышленное убийство.

Напомним, маленькую Олесю родители под присмотр сиделки отдали впервые. О смерти дочери им сообщили спустя час.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться