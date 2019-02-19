В Запорожье подозреваемым в поджогах храмов избрали меру пресечения

Подозреваемых в поджогах храмов отправили под арест

Фото: Facebook

В Запорожье подозреваемым в поджогах храмов избрали меру пресечения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d96/a44/5c5d96a44cc7d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d96/a44/5c5d96a44cc7d.jpg 2019-02-19T14:11:00+02:00 Запорожье Подозреваемых в поджогах храмов отправили под арест

В Запорожье избрали меру пресечения подозреваемым в поджоге храма Московского патриархата. Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ в Запорожской области Сергей Левченко в своем Facebook.

Как стало известно, 18 февраля по ходатайству следователя трем злоумышленникам, которые подозреваются в совершении поджога храма УПЦ МП в Запорожье, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, ранее СБУ задержала исполнителей и организатора поджога церквей в Запорожье. Была установлена их причастность к поджогам церквей 6, 11 и 16 февраля.

Подозреваемыми в организации и заказе поlжогов оказались бывший главред одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко, а также бывший житель Запорожья Андрей Кузьменко, известный по кличке "Сармат". Оба сейчас находятся в розыске.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает провокации вокруг Православной церкви Украины. Москва пытается настроить приходы в Украине друг против друга, отметил глава государства.

Ранее российские спецслужбы с помощью пранкеров дозвонились к предстоятелю единой украинской церкви митрополиту Епифанию под видом "депутата Европарламента" и задали ряд провокационных вопросов.

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