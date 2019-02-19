Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожье подозреваемым в поджогах храмов избрали меру пресечения

Сегодня, 14:11

Подозреваемых в поджогах храмов отправили под арест

Фото: Facebook
В Запорожье подозреваемым в поджогах храмов избрали меру пресечения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d96/a44/5c5d96a44cc7d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d96/a44/5c5d96a44cc7d.jpg Запорожье Подозреваемых в поджогах храмов отправили под арест

В Запорожье избрали меру пресечения подозреваемым в поджоге храма Московского патриархата. Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ в Запорожской области Сергей Левченко в своем Facebook.

Как стало известно, 18 февраля по ходатайству следователя трем злоумышленникам, которые подозреваются в совершении поджога храма УПЦ МП в Запорожье, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, ранее СБУ задержала исполнителей и организатора поджога церквей в Запорожье. Была установлена их причастность к поджогам церквей 6, 11 и 16 февраля.

Подозреваемыми в организации и заказе поlжогов оказались бывший главред одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко, а также бывший житель Запорожья Андрей Кузьменко, известный по кличке "Сармат". Оба сейчас находятся в розыске.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает провокации вокруг Православной церкви Украины. Москва пытается настроить приходы в Украине друг против друга, отметил глава государства.

Ранее российские спецслужбы с помощью пранкеров дозвонились к предстоятелю единой украинской церкви митрополиту Епифанию под видом "депутата Европарламента" и задали ряд провокационных вопросов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег подозреваемые, поджог, СБУ, церковь, храм

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье подозреваемым в поджогах храмов избрали меру пресечения". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе сожгли автомобиль известного краеведа-патриота: опубликованы фото

17 февраля, 15:06

В ходе пожара могла загореться квартира Бабича, где были маленькие дети

В Запорожье ночью сожгли припаркованный автомобиль

13 февраля, 15:38

Злоумышленник положил тряпку с горючим веществом на колесо и поджег

"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России

Невзоров жёстко прошёлся по пропагандистке Скабеевой

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Береза избил Шуфрича в зале Рады из-за плаката

В Канаде поезд рухнул с моста высотой 60 метров (фото, видео)

Зеленский едва не подрался с военными во Львове

Назван самый экологически чистый регион Украины

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Никитюк поразила нарядом на Нацотборе Евровидения-2019

Известная украинская актриса высказалась о гражданах РФ